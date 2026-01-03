Elazığ Baskil'de deprem meydana geldi

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ'ın Baskil ilçesinde saat 20.27'de 4,7 büyüklüğünde 9.85 kilometre derinlikte deprem meydana geldiği belirtildi.

AFAD'ın açıklaması şöyle:

Elazığ ilimizin Baskil ilçesinde, saat 20.27’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, Baskil ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne herhangi bir hasar ihbarının yapılmadığı bildirildi. Açıklamada, “İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre; Baskil ilçemizde 03/01/2026 tarihinde saat 20:27’de 4.7 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir” denildi.