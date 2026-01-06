Elazığ Belediye Başkanı kim ve Elazığ hangi partide? (2026 Güncel)

2024 yerel seçimlerinden sonra en çok araştırılan sorulardan biri “Elazığ Belediye Başkanı kimdir?” oldu. 31 Mart 2024 seçimleri sonucunda yeniden seçilen isim, uzun yıllardır kentte hem siyaset hem de spor camiasında tanınan Şahin Şerifoğulları oldu. Peki, Şahin Şerifoğulları kimdir, hangi partiden seçildi, Elazığ hangi partide? İşte tüm detaylar.

ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI KİMDİR?

1980 yılında Elazığ’da doğan Şahin Şerifoğulları, eğitim hayatına Elazığ İmam Hatip Lisesi’nde başladı. Ardından Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi ve daha sonra Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

Kariyerine kısa süreliğine BOTAŞ Genel Müdürlüğü’nde uzman olarak başlayan Şerifoğulları, sonrasında aile şirketinde yönetici olarak çalıştı. 2010 yılında Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı’na seçildi ve 2018 yılına kadar bu görevde kalarak şehirde amatör sporun gelişmesine büyük katkı sundu. Ayrıca Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Kurul Üyeliği ve TÜGVA Elazığ İstişare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

SİYASİ KARİYERİ VE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Şahin Şerifoğulları, 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nde AKP Elazığ Milletvekili adayı olarak gösterildi. Ardından 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde yüzde 38,18 oy alarak Elazığ Belediye Başkanı seçilerek göreve başladı.

2024 yılında yapılan yerel seçimlerde de tekrar aday olan Şerifoğulları, ikinci kez Elazığ Belediye Başkanı oldu.

ELAZIĞ HANGİ PARTİDE?

Vatandaşların sık sık araştırdığı “Elazığ hangi partide?” sorusunun yanıtı nettir. 2024 yerel seçimleri itibarıyla Elazığ Belediyesi AKP yönetimindedir. Yani Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AKP'den seçilmiştir.

SONUÇ: ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANI KİM VE HANGİ PARTİDEN?

Bugün birçok kişi “Elazığ Belediye Başkanı kimdir, Elazığ hangi partide, Şahin Şerifoğulları kimdir, hangi partiden seçildi?” gibi sorulara yanıt arıyor. Cevap çok açık: Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’dır ve Elazığ Belediyesi 2024 yerel seçimleriyle birlikte AKP yönetimindedir.

Üç çocuk babası olan Şahin Şerifoğulları, hem siyasi kariyeri hem de spor camiasındaki çalışmalarıyla Elazığ’da tanınan bir isimdir.