Elazığ'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Milli Eğitim Müdürlüğü lojmanlarından yapılan hırsızlık olayını aydınlatmak amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda saha çalışması ve güvenlik kamerası taraması sonucu olayın şüphelilerinin H.K. (39 ) ve A.G. (28) olduğu tespit edildi.

Şüpheliler, bulundukları adreslere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.