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Elazığ'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Elazığ'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 19.03.2024 15:39
  • Giriş: 19.03.2024 15:39
  • Güncelleme: 19.03.2024 15:39
Kaynak: AA
Elazığ'da 2 otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Erhan T. idaresindeki 23 P 2732 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda, Ahmet T'nin kullandığı 23 AEA 219 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çıkarak durdu.

Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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