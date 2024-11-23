Elazığ'da 20 kilo metamfetamin ele geçirildi; 5 tutuklama
Elazığ'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
4 gün süren teknik takibin ardından belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 20 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2’si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.