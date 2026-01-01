Elazığ'da 2026’nın ilk bebekleri dünyaya geldi

2026 yılının ilk bebekleri Elazığ'da dünyaya geldi.Yeni yılın ilk saatlerinde doğan bebeklere aileleri tarafından “Zeynep Hüma”, “Ahsen”, “Deniz” ve “Arel” isimleri verildi.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde Nida ve Mahmut Karataş çiftinin bebeği Zeynep Hüma, 3 kilo 200 gram ağırlığında dünyaya gözlerini açtı.

Aynı hastanede Sevda ve Murat Çoban çiftinin dördüncü çocukları Ahsen bebek 3 kilo 100 gram, Özge ve Ali Esmer çiftinin üçüncü çocukları Deniz bebek ise 3 kilo 200 gram ağırlığında doğdu.

Fatma ve Nizamettin Baydaş çiftinin üçüncü çocukları Arel bebek de 3 kilo 500 gram ağırlığında dünyaya geldi.