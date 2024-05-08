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Elazığ'da, 25 yaşındaki Dilara Günana'dan haber alınamıyor: Arama çalışması başlatıldı

Elazığ'da, evinden 3 gün önce ayrılan ancak geri dönmeyen Dilara Günana için arama çalışması başlatıldı.

Güncel
  • 08.05.2024 17:08
  • Giriş: 08.05.2024 17:08
  • Güncelleme: 08.05.2024 17:13
Kaynak: AA
Elazığ'da, 25 yaşındaki Dilara Günana'dan haber alınamıyor: Arama çalışması başlatıldı
Fotoğraf: İHA

Elazığ'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan genç kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

İzzet Paşa Mahallesi'ndeki evinden 3 gün önce ayrılan ve dönmeyen 25 yaşındaki Dilara Günana'dan haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Günana'nın bulunması için polis ve jandarma ekiplerinin arama çalışmaları yakınları, polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Polis ve jandarma ekipleri Günana'yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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