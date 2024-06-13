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Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 11.18'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 13.06.2024 11:35
  • Giriş: 13.06.2024 11:35
  • Güncelleme: 13.06.2024 11:39
Kaynak: Haber Merkezi
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD'ın aktardığına göre depremin saatin saat 11.18 olarak kaydedildi.

Depremin 10.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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