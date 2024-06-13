Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 11.18'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AFAD'ın aktardığına göre depremin saatin saat 11.18 olarak kaydedildi.
Depremin 10.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 13, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2024-06-13
Saat:11:18:18 TSİ
Enlem:38.39389 N
Boylam:38.92083 E
Derinlik:10.9 km
Detay:https://t.co/gWvSvwFWPK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi