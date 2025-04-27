Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre merkez üssü Sivrice olan deprem saat 21.09'da gerçekleşti.

Depremin 11,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Meydana gelen 4,9 büyüklüğünde depremin ardından Elazığ'da sokaklar böyle görüntülendi https://t.co/Nmjw0kUcEU pic.twitter.com/qcg7BAChrg — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 27, 2025

MALATYA VE ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Malatya ve çevre illerde de hissedilen depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bazı vatandaşlar tedbir amacıyla sokaklara çıktı.

AFAD, depremle ilgili şu bilgileri paylaştı:

#DEPREM

Büyüklük:4.9 (Mw)

Yer:Sivrice (Elazığ)

Tarih:2025-04-27

Saat:21:09:37 TSİ

Enlem:38.39306 N

Boylam:38.91528 E

Derinlik:11.31 km

ELAZIĞ, MALATYA VE ADIYAMAN VALİLERİNDEN AÇIKLAMA

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem sonrasında ilde AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı belirtilerek, bütün birimlerin depremin ildeki etkilerini yakından takip ettiği bildirildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilde hissedilen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Rabb'im afetlerden aziz milletimizi korusun" ifadesini kullandı.

Adıyaman Valiliğinden yapılan paylaşımda deprem nedeniyle ilgili birimlere herhangi bir olumsuz ihbarın ulaşmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Başta AFAD olmak üzere yetkili kurumlarımız teyakkuz halinde olup, saha çalışmaları ve taramaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."