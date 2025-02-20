Elazığ'da 505 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

ELAZIĞ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 505 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 131, ilçelerden Ağın'da 16, Alacakkaya'da 10, Arıcak'ta 10, Baskil'de 45, Maden'de 38, Karakoçan'da 62, Keban'da 30, Kovancılar'da 76, Palu'da 37 ve Sivrice'de 50 olmak üzere toplamda 505 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 97 araç ve 120 personel ile çalışma başlatıldı. Ekipler ayrıca, yoldan çıkarak kara saplanan bazı araçları kurtardı. (DHA)

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)