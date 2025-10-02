Elazığ'da 65 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
Elazığ’ın Cumhuriyet Mahallesi’nde komşuların kötü koku ihbarı üzerine girilen evde, yalnız yaşayan 65 yaşındaki Fevzi K. ölü bulundu. İncelemelerin ardından cenaze, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi 2724. Sokak'taki bir sitede yaşayan yurttaşlar, bir daireden kötü koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, evde bulunan ve yalnız yaşadığı belirtilen Fevzi K'nın (65) yaşamını yitirdiğini belirledi.
İncelemenin ardından ceset, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.