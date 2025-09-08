Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 08.09.2025 21:23
Kaynak: AA
Elazığ'da abisini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde abisini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Yeni Mahalle, Cengiz Topel Caddesi'nde kardeşler T.B. (21) ile A.E.B. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.E.B, bıçakla abisini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki tedavinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli A.E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

