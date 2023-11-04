Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Elazığ'da adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlısı tutuklandı

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 04.11.2023 21:28
  • Giriş: 04.11.2023 21:28
  • Güncelleme: 04.11.2023 21:28
Kaynak: AA
Elazığ'da adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Üniversite Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla H.B.D (21), M.Ç.K. (22) ile motosiklet hırsızlığından aranan U.E'yi (30) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.D. ve M.Ç.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, U.E. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 