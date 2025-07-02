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Elazığ'da ağır hasarlı bina kontrollü olarak yıkıldı

Ajans Haberleri
  • 02.07.2025 14:37
  • Giriş: 02.07.2025 14:37
  • Güncelleme: 02.07.2025 14:37
Kaynak: DHA
Elazığ'da ağır hasarlı bina kontrollü olarak yıkıldı

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 5 katlı apartman, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı bir bina, iş makinasıyla kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım çalışmaları sırasında güvenlik önlemleri alınırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

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