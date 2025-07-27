Elazığ'da ahır ve samanlıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı, müdahale sürüyor

Elazığ’da ahır ve samanlıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Olay, 2 gün önce Sivrice ilçesi Dikmen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy içerisinde bulunan bir samanlık ve ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerinde ormanlık alana sıçradı. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile dün gece söndürülen yangın, soğutma işleri devam ederken bugün sıcaklığın ve rüzgarın etkisiyle tekrar başladı. Yangın vadi arasındaki meşelik alana inerken bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 30 personel sevk edildi. Aynı zamanda Elazığ ve Sivrice belediyeleri de su tankeri ile destek verdi. Yangın bölgesinde çalışmalar sürerken 2 orman işçisi dumandan etkilendi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Durumu iyi olan işçilerin tedavisinin ambulans içerisinde yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan bölgenin sarp ve kayalık olması, dumanının vadiye dolmasından dolayı ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı bildirildi.