Elazığ'da ambulans ile ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Elazığ'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aralarında polis, sağlık görevlisi ve hastanın da bulunduğu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Güncel 01.05.2024 14:36 Giriş: 01.05.2024 14:36

Güncelleme: 01.05.2024 14:40 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA