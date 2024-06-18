Elazığ'da ambulans ve araç çarpıştı: 5 yaralı

Elazığ'da ambulans ve aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ikisi sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da hasta taşıyan ambulans ile aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Takla atarak durabilen ambulansın hasta taşıdığı öğrenildi.

Kaza, Yazıkonak beldesi Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ambulans ise araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans takla atarak durabildi.

Kazada, ikisi sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.