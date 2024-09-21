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Elazığ'da asansör boşluğuna düşen bir kişi öldü

Elazığ'da Hilalkent Mahallesi'nde yaşadığı binada, önceki gün asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan M.K. isimli kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncel
  • 21.09.2024 14:12
  • Giriş: 21.09.2024 14:12
  • Güncelleme: 21.09.2024 14:12
Kaynak: AA
Elazığ'da asansör boşluğuna düşen bir kişi öldü

Elazığ'da asansör boşluğuna düşmesi sonucu ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hilalkent Mahallesi 405. Sokak'ta önceki gün M.K. isimli kişi, oturduğu binanın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Daha sonra hastaneye kaldırılan M.K. (69), tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.K'nin cansız bedeninin işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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