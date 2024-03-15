Elazığ'da asayiş operasyonunda 24'ü hükümlü 26 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 24'ü hükümlü, 26 kişi yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 24 hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.