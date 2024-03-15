Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Elazığ'da asayiş operasyonunda 24'ü hükümlü 26 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 15.03.2024 11:59
  • Giriş: 15.03.2024 11:59
  • Güncelleme: 15.03.2024 12:00
Kaynak: AA
Elazığ'da asayiş operasyonunda 24'ü hükümlü 26 kişi yakalandı

Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 24'ü hükümlü, 26 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 24 hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

BirGün'e Abone Ol