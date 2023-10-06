Elazığ'da asayiş uygulamasında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Elazığ'da yapılan asayiş uygulamasında gözaltına alınan şüpheli ve hükümlü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışma yaptı.

Bu kapsamda hırsızlık suçundan aranan M.K. (21) ile hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmaktan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A.B. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli ve hükümlü, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan dur ihtarına uymayan ve kovalama sonucu yakalanan motosiklet sürücüsünün üst aramasında 2 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Motosiklet sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.