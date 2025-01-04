Elazığ'da ayrılmak istediği erkek tarafından öldürülen gazeteci toprağa verildi

Elazığ'da 48 gün önce ayrılmak istediği Vahap Selim Çetin'in silahlı saldırısında yaralanarak hastaneye kaldırılan ve dün hayatını kaybeden Semra Demirelli'nin cansız bedeni toprağa verildi.

Kentte, 15 Kasım 2023 tarihinde ayrılmak istediği erkek tarafından vurulan 24 yaşındaki genç gazeteci Semra Demirelli, hastaneye kaldırılmıştı.

Demirelli, dün, 48 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Demirelli için çalıştığı Kanal Fırat önünde tören düzenlendi.

Törene, AKP Elazığ milletvekili Ejder Açıkkapı, Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı M. Nafiz Koca, Elazığ Medya, İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (ELMİYAD) Başkanı Fırat Öztürk, Fırat havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk, Demirelli’nin mesai arkadaşları, ailesi, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Semra Demirelli'nin mesai arkadaşı ve Kanal Fırat Haber Müdürü Furkan Dilaver, "Semra ne yazık ki 15 Kasım günü evinde çok sevdiği annesinin gözü önünde yaşanan o korkunç saldırıda ağır yaralandı. Semramız 49 gün boyunca Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesi verdi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Semramız aramızdan ayrıldı. Sizin hiç kardeşiniz öldü mü bilmiyorum ama bizim tüm Kanal Fırat ailesinin bir kardeşi bugün vefat etti" dedi.

Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık, mesai arkadaşlarının vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, "Henüz 25 yaşında, genç yaşında mesleki başarılar kazanmış, Cumhurbaşkanlığı Basın Kartı sahibi bir muhabirdi. İşine olan sevgisi, bağlılığı, insanlara olan sevgisi ve saygısı ile onu sadece bir meslektaş olarak değil, hepimizin kardeşi, dostu ve ailesi olarak görüyorduk. Hepimizin başı sağ olsun. Acımız büyük" diye konuştu.

"Takipsizlik kararları vererek sizler de bu cinayetlere ortak oluyorsunuz"

Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca ise şunları söyledi:

"Sevgili Semra ilk değil kadın cinayetlerinde, son olacağını da düşünmüyoruz. Sevgili Semra bugün yaşıyor olsaydı ekranlarda gülen yüzüyle, sempatik bakışlarıyla son dönemlerde yüreğimizi derinden yaralayan bu kadın cinayetlerini Fırat masasına yatırır kim bilir belki de Diyarbakır’da minik Narin cinayetini anlatarak bizleri aydınlatır, mesleğimizde bizlere yeni soluklar getirirdi. Ama ne yazık ki Semra'yı bizden kopardılar. Suçlusu kim; sadece cinayeti işleyenler mi? Semra’nın ve Semra gibi binlercesini toprağa verdiğimiz kadın cinayetlerinin sorumlusu sadece onları katledenler değil, o katillere göz yumanlar, o katillerin gerekli cezayı alması yönünde gerekli işlemleri hassasiyetle yapmayanlar. Bizler hepimiz gazeteciyiz. Semra'nın meslektaşıyız. Elazığ adliyesindeki ve Türkiye’deki adli mercilerde kadın cinayetlerine davetiye çıkartacak nice dosyaların sayılarını da biliyoruz, bu dosyalara yargıyı yöneten ya da yargıyı uygulayanların nasıl hassasiyetle baktıklarını da biliyoruz. Elazığ’da nice dosyalar var. Ama buradan çok kıymetli Elazığ Cumhuriyet savcılarına, başsavcılara sesleniyoruz; bildiğimiz dosyalarda takipsizlik kararları vererek sizler de bu cinayetlere ortak oluyorsunuz. Dolayısı ile sadece suçlu Semra ve Semra gibileri katledenler değil, hepimiz suçluyuz. Okulda öğretmenlerimiz, üniversitede hocalarımız, sektörde gazetecilerimiz, ekranlarda programcılarımız, Meclis'te siyasetçilerimiz; hepimiz suçluyuz. Hep beraber bir seferberlik başlatmalıyız."

Semra Demirelli'nin cenazesi daha sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.