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Elazığ'da, bahçeye devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 12.08.2023 16:23
  • Giriş: 12.08.2023 16:23
  • Güncelleme: 12.08.2023 16:24
Kaynak: AA
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Elazığ'da, bahçeye devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

M.A'nın kullandığı 34 UJ 807 plakalı otomobil, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresindeki Kinederiç rampası mevkisinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

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