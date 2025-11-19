Elazığ'da baraj gölüne düşen kamyonetteki kadın öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde baraj gölüne düşen kamyonetteki kadın hayatını kaybetti.

Özlüce Barajı'nda faaliyet gösteren bir alabalık firmasında görevli mühendis Esma Sümer (39) park halindeki kamyonete bindi.

Bu esnada henüz belirlenemeyen nedenle hareket eden kamyonet baraj gölüne düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Sümer'in sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.