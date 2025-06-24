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Elazığ'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 24.06.2025 20:40
  • Giriş: 24.06.2025 20:40
  • Güncelleme: 24.06.2025 20:40
Kaynak: DHA
Elazığ'da beton mikseri ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ELAZIĞ’da beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Hilalkent Mahallesi Malatya Caddesi’nde meydana geldi. H.T. yönetimindeki 06 ZZS 90 plakalı otomobil, K.B. idaresindeki 06 CKJ 608 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ters dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,(DHA)

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