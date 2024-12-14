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Elazığ'da beyaz eşya deposunda çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da 4 katlı binanın depo olarak kullanılan bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 14.12.2024 12:00
  • Giriş: 14.12.2024 12:00
  • Güncelleme: 14.12.2024 12:01
Kaynak: AA
Elazığ'da beyaz eşya deposunda çıkan yangın söndürüldü

Nail Bey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi'nde 4 katlı binanın beyaz eşya deposu olarak kullanılan bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, duman nedeniyle binadan çıkamayan 8 kişiyi merdivenli araç yardımıyla balkondan çıkardı.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale geldi.

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