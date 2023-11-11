Elazığ'da bir apartmana ait garajda çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da 5 katlı apartmanın garajında çıkan yangın söndürüldü.

Nailbey Mahallesi Akın Sokağı'nda 5 katlı bir apartmanın garaj kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangının üst katlara sıçrama riskine karşı binadakiler tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken garajda hasar oluştu.