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Elazığ'da bir depoda çıkan yangın eve sıçradı

Ajans Haberleri
  • 17.06.2024 15:53
  • Giriş: 17.06.2024 15:53
  • Güncelleme: 17.06.2024 15:53
Kaynak: AA
Elazığ'da bir depoda çıkan yangın eve sıçradı

Elazığ'da geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan ve 2 katlı eve sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Akçakiraz beldesi mevkisinde bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu depodaki yangın, kısa sürede büyüyerek tesis alanındaki 2 katlı eve de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, depo ve evde hasar oluştu.

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