Elazığ'da bir doktor evinde ölü bulundu
Elazığ'da anestezi doktoru evinde ölü bulundu. S.B. isimli doktorun cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
Elazığ'da anestezi doktoru evinde ölü bulundu.
Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli anestezi doktoru 36 yaşındaki S.B., sabah mesaiye gitmeyince çalışma arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı.
S.B'ye ulaşamayan meslektaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eve giden ekipler, kapıyı açtıklarında S.B'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde doktorun hayatını kaybettiği belirlendi.
S.B'nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.