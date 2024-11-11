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Elazığ'da bir doktor evinde ölü bulundu

Elazığ'da anestezi doktoru evinde ölü bulundu. S.B. isimli doktorun cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Güncel
  • 11.11.2024 14:41
  • Giriş: 11.11.2024 14:41
  • Güncelleme: 11.11.2024 14:47
Kaynak: AA
Elazığ'da bir doktor evinde ölü bulundu
Fotoğraf: AA

Elazığ'da anestezi doktoru evinde ölü bulundu.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli anestezi doktoru 36 yaşındaki S.B., sabah mesaiye gitmeyince çalışma arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı.

S.B'ye ulaşamayan meslektaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giden ekipler, kapıyı açtıklarında S.B'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde doktorun hayatını kaybettiği belirlendi.

S.B'nin cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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