Elazığ'da bir erkek, evli olduğu kadını öldürdü!

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir erkek, evli olduğu kadını silahla öldürdü.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan E.Y. ve eşi S.Y. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, E.Y. evli olduğu kadına tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.