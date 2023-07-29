Elazığ'da bir iş yerinde buzdolabının patlaması sonucu yangın çıktı

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir iş yerinde buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Murat Nehri kıyısındaki bir balık evinin mutfağında bulunan buzdolabı, iş yerinde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın ardından iş yerinde çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.