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Elazığ'da bir iş yerine zarar veren 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da bir iş yerine zarar veren 2 şüpheli, Diyarbakır'da yakalandı.

Ajans Haberleri
  • 05.12.2023 22:52
  • Giriş: 05.12.2023 22:52
  • Güncelleme: 05.12.2023 22:52
Kaynak: AA
Elazığ'da bir iş yerine zarar veren 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önceki gün Malatya Caddesi'nde faaliyet gösteren bir kafe zincirinin Elazığ şubesine zarar veren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polisin güvenlik kamerası incelemelerinde, olayla ilgili 2 şüpheli tespit edildi.

Diyarbakır'da oldukları belirlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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