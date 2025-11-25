Giriş / Abone Ol
Elazığ'da bir kadın evli olduğu erkek tarafından katledildi

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bir kişi, evli olduğu kadın S.Y.’yi tartışma sırasında katletti. Olay sonrası şüpheli E.Y. gözaltına alındı, kadının cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kadın
  • 25.11.2025 12:29
  • Giriş: 25.11.2025 12:29
  • Güncelleme: 25.11.2025 12:34
Kaynak: AA
Fotoğraf: Emre Orman / csgorselarsiv.org

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir kişi evli olduğu kadını silahla katletti.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan E.Y. ve evli olduğu kadın S.Y. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada, E.Y. eşine tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

