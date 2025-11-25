Elazığ'da bir kadın evli olduğu erkek tarafından katledildi
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bir kişi, evli olduğu kadın S.Y.’yi tartışma sırasında katletti. Olay sonrası şüpheli E.Y. gözaltına alındı, kadının cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bir kişi evli olduğu kadını silahla katletti.
Bağlar Mahallesi'nde yaşayan E.Y. ve evli olduğu kadın S.Y. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada, E.Y. eşine tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.