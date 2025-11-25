Elazığ'da bir kadın evli olduğu erkek tarafından katledildi

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde bir kişi, evli olduğu kadın S.Y.’yi tartışma sırasında katletti. Olay sonrası şüpheli E.Y. gözaltına alındı, kadının cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kadın 25.11.2025 12:29 Giriş: 25.11.2025 12:29

Güncelleme: 25.11.2025 12:34 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: Emre Orman / csgorselarsiv.org