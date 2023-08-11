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Elazığ'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 11.08.2023 17:24
  • Giriş: 11.08.2023 17:24
  • Güncelleme: 11.08.2023 17:24
Kaynak: AA
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Elazığ'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı

Elazığ'da 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Gazi Caddesi'nde 9 Ağustos'ta iki grup arasında çıkan ve Muhammet Yüzügüllü'nün (34) yaşamını yitirdiği bıçaklı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan C.Y. (60), M.Y. (19) ve E.D'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Y. (60) tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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