Elazığ'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
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Elazığ'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca, 13 Eylül'de Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda çıkan silahlı kavgada Yunus Y'nin (33) hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 suç kaydı bulunan şüpheli M.S.B'yi (23) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "ateşli silahla kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.