Elazığ'da çiçek açan kayısı ağaçları kar altında kaldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde çiçek açan kayısı ağaçları, etkili olan yağışla kar altında kaldı.

Dün etkisini gösteren ve gece devam eden kar yağışı, kayısı üretiminin yoğun yapıldığı Baskil'i beyaza bürüdü.

Elazığ'da 1 milyon 300 bin civarındaki kayısı ağacı varlığının yüzde 95'ini teşkil eden ilçede, çiçeklenme döneminde yağan kar çiftçiyi tedirgin etti.

Çiftçiler, olası zirai don olayına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıldı.