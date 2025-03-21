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Elazığ'da çiçek açan kayısı ağaçları kar altında kaldı

Ajans Haberleri
  • 21.03.2025 15:58
  • Giriş: 21.03.2025 15:58
  • Güncelleme: 21.03.2025 15:58
Kaynak: AA
Elazığ'da çiçek açan kayısı ağaçları kar altında kaldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde çiçek açan kayısı ağaçları, etkili olan yağışla kar altında kaldı.

Dün etkisini gösteren ve gece devam eden kar yağışı, kayısı üretiminin yoğun yapıldığı Baskil'i beyaza bürüdü.

Elazığ'da 1 milyon 300 bin civarındaki kayısı ağacı varlığının yüzde 95'ini teşkil eden ilçede, çiçeklenme döneminde yağan kar çiftçiyi tedirgin etti.

Çiftçiler, olası zirai don olayına karşı tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

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