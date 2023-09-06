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Elazığ'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 06.09.2023 10:55
  • Giriş: 06.09.2023 10:55
  • Güncelleme: 06.09.2023 10:55
Kaynak: AA
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Elazığ'da devrilen hafif ticari araçtaki 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Elazığ'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İ.D. yönetimindeki hafif ticari araç, Elazığ Malatya kara yolunun Yolçatı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan ismi henüz öğrenilemeyen 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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