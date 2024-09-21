Elazığ'da doğalgaz zehirlenmesi: 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'ın Palu ilçesinde doğalgaz sızıntısından zehirlenen aynı aileden 14 yaşındaki çocuk öldü, dedesi ve amcası tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Çarşı Mahallesi'ndeki iki katlı evde doğalgaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince gaz sızıntısından etkilendikleri belirlenen 14 yaşındaki Can Yılmaz, amcası 48 yaşındaki Mehmet Yılmaz ve dedesi 82 yaşındaki Hacı Yılmaz Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Can Yılmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.