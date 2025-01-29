Elazığ'da evde çıkan yangın söndürüldü
Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı, 2 kişiye ambulansta müdahale edildi
Kaynak: AA
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Esentepe Mahallesi Yaygın Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında, evde bulunan Meryem Yalçınkaya (25) içeride mahsur kalırken, dumandan etkilenen 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan Yalçınkaya'yı kurtardı.
Dumandan etkilenen Yalçınkaya, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı, 2 kişiye de ambulansta müdahale edildi.
Yalçınkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.