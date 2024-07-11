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Elazığ'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Ajans Haberleri
  • 11.07.2024 23:40
  • Giriş: 11.07.2024 23:40
  • Güncelleme: 11.07.2024 23:40
Kaynak: AA
Elazığ'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, Yeni Mahalle Birlik Sokak'taki 5 katlı binanın 3. katındaki evini ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangına müdahale sırasında bir itfaiye eri de ayağını burktu.

Dumandan etkilenen kişi ile itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerce söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

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