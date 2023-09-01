Elazığ'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Elazığ'da bir ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Olgunlar Mahallesi Adalet Sokak'ta bir evden yapılan hırsızlığın fail veya faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası incelemesi ve saha çalışmaları sonucu olayın failinin 6 suç kaydı bulunan Ü.T. (28) olduğu tespit edildi.

Şüpheli, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.