Elazığ'da Fırat Bulut isimli erkek, sevgilisini öldürdü

Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'nde Fırat Bulut isimli erkek, tartıştığı Selen Akpolat isimli sevgilisini tabancayla öldürdü. Olayın ardından Fırat Bulut, 7 katlı binanın çatısında atlayarak intihar etti.

Elazığ'da Fırat Bulut (26), tartışma yaşadığı sevgilisi Selen Akpolat’ı (26) tabancayla vurup öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Sürsürü Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Fırat Bulut ile sevgilisi Selen Akpolat arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Bulut, yanında getirdiği tabancayla Selen Akpolat’a ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Akpolat’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İNTİHAR ETTİ

Olayın ardından kaçan Fırat Bulut, Nailbey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi'ndeki 7 katlı binanın çatısına çıkıp yere atlayarak intihar etti.

Ekipler, Fırat Bulut’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Bulut ve Akpolat’ın cansız bedenleri otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.