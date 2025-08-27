Elazığ'da freni boşalan tırın kaza anı kamerada
Kaynak: AA
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde freni boşalan tırın refüje çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Elazığ-Bingöl kara yolunun Kuruca mevkisinde, dün akşam sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 33 ASR 520 plakalı tırın freni boşaldı.
Bu şekilde bir süre ilerleyen araç, Yenice köyü Yolçatı mevkisinde kontrolden çıktı. Araç, kavşaktaki refüje çarparak durabildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.