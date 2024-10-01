Elazığ'da 'fuhuş' operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da bir pansiyona düzenlenen 'fuhuş' operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa teşvik, yer ve imkan sağlama, aracılık veya zorlama suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik bir pansiyona operasyon düzenledi.

Operasyonda, işletme yetkilisi olduğu tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.