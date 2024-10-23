Elazığ'da gasp ve yağma iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

Elazığ'da gasp ve yağma yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı faili meçhul gasp ve yağma olayına ilişkin çalışma yaptı.

Yürütülen çalışmada, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin üst aramalarında, cep telefonu, 3 kredi kartı ve altın yüzük ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.