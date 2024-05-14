Elazığ'da haber alınamayan kadının cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu

Elazığ'da 6 Mayıs'ta evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınmayan 25 yaşındaki Dilara Günana'nın cansız bedeni, Sedeftepe köyü kırsalında toprağa gömülü halde bulundu. İl Emniyet müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan cinayet şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da kayıp 25 yaşındaki kadının toprağa gömülü cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

İzzet Paşa Mahallesi'ndeki evinden 6 Mayıs'ta ayrıldıktan sonra geri dönmeyen bir çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın cansız bedeninin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince önceki gün merkeze bağlı Sedeftepe köyü kırsalında toprağa gömülü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan cinayet şüphelisi 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, polis ekiplerince adliyeye sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

İzzet Paşa Mahallesi'ndeki evinden 6 Mayıs'ta ayrılan ve geri dönmeyen bir çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu önceki gün genç kadının cansız bedenine ulaşılmış, polis ekipleri, genç kadının cansız bedeni merkeze bağlı Sedeftepe köyü kırsalında toprağa gömülü halde bulmuştu.

Genç kadının öldürülmesine ilişkin 4 zanlı yakalanmıştı.