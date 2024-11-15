Elazığ'da haber sunucusuna silahlı saldırı

Elazığ'da yerel televizyon kanalında haber sunucusu olan Semra Demirelli'yi (25) ensesinde vurarak ağır yaralayan Vahap Selim Çetin (26), aynı silahla intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 263'üncü Sokak'ta meydana geldi. Vahap Selim Çetin, yerel televizyonda haber sunucusu olarak görev yapan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti.

Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında iddiaya göre 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş etti.

Ensesinden vurulan Demirelli ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Semra Demirelli'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaçan Vahap Selim Çetin de Akçakiraz beldesinde tabancasını başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Çetin, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fotoğraf: Vahap Selim Çetin

İNTİHAR ETTİ

Vahap Selim Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Çetin’in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Semra Demirelli’nin hayati tehlikesi devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan Vahap Selim Çetin'in (29) ağabeyi Halil Çetin de temmuz ayında kız arkadaşı Rukiye Yıldırım'ı (29) Hazar Gölü kıyısında bir aracın içerisinde tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etmişti.