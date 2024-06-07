Elazığ'da halk otobüsü ile pikap çarpıştı: 9 yaralı

Elazığ'da körüklü halk otobüsü ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Ulukent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen körüklü halk otobüsü ile 01 YN 315 plakalı pikap çarpıştı.

Kazada pikapta bulunan 9 kişi yaralandı.

Kazayı gören yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.