Elazığ'da halk otobüsü yağmur suyunda mahsur kaldı

Elazığ’da Yurtbaşı Belde Belediyesine ait halk otobüsü, yağıştan dolayı yolun ortasında mahsur kaldı.

Elazığ’da sabah saatleri itibariyle etkili olan sağanak yağmur etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Sürücüler yağmur nedeniyle zor anlar yaşarken, şehrin belirli cadde ve sokakları su birikintileri ile doldu.

Merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde halk otobüsü de yağış sonrası cadde ortasında mahsur kaldı.

Caddede biriken suyun içerisinden geçmeye çalışan otobüs, su nedeniyle arızalandı.

Yaşanan durumu gören bazı yurttaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.