Elazığ'da hastaneden ayrılarak kaybolan kişi bulundu

Elazığ'da önceki gün hastaneden ayrılarak kaybolan 65 yaşındaki kişi bulundu.

Sugözü Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve önceki gün kaybolan Suat Dal'ın bulunması için jandarma, AFAD ve 20 kişilik sivil toplum kuruluşu ekibi arama faaliyeti yürüttü.

Çalışma sonucunda Dal, Sugözü Mahallesi kırsalında çalılıklar arasında bulundu.

Bölgeye çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Dal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Yalnız yaşayan Suat Dal, önceki gün baygınlık geçirince komşularının ihbarı üzerine ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış; acil serviste kendine geldikten sonra iyi olduğunu belirterek hastaneden ayrılan Dal'ın eve dönmediğini fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, hastane çevresi ve güvenlik kamerası kayıtlarında Dal'ın en son görüldüğü kırsal Sugözü Mahallesi Cuma Bağları bölgesinde arama çalışması başlatmıştı.