Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İzzetpaşa Mahallesi Cemil Dora Parkı yanında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabanca ile ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.